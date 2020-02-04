Промышленное производство выросло в Подмосковье почти на 13 процентов в 2019 году, сообщила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова. Ее цитирует РИАМО во вторник, 4 февраля.

«Рост производства обрабатывающих отраслей составил 113 процентов, добывающих — 105,8 процента», — отметила Мухтиярова.

По ее словам, оборот розничной торговли и ряд других показателей социально-экономического развития также продемонстрировали рост относительно 2018 года. Так, рост розничной торговли составил — 104,6 процента, уточнила министр.

Ранее Мухтиярова сообщила, что в регионе создаются инвестиционные площадки, компаниям предлагаются выгодные налоговые условия. Все это приводит к увеличению темпов промышленного производства. По ее словам, власти заинтересованы в развитии этой отрасли.

В июле сообщалось, что в Московской области увеличилось производство готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических приборов.