Канадский поп-певец Джастин Бибер рассказал о первом опыте употребления наркотиков в 13 лет. Об этом сообщает E! News.

Артист вспомнил, что все началось с марихуаны, от которой у него быстро развилась зависимость. Позднее он перешел на более тяжелые вещества, такие как экстази, грибы и амфетамин.

Он пояснил, что был молод и экспериментировал, однако за всеми его действиями следили камеры. Исполнитель признался, что в какой-то момент ощутил, будто умирает, после чего решил начать бороться со своей зависимостью.

«Моя охрана приходила в мою комнату ночью, чтобы проверить мой пульс. Люди не знают, насколько серьезно все было», — вспомнил Бибер. По его словам, он употреблял марихуану и таблетки сразу после пробуждения.

В январе стало известно, что певец страдает болезнью Лайма. «Пока многие продолжали утверждать, что Джастин Бибер выглядит дерьмово, что он сидит на метамфетамине и тому подобное, они попросту не понимали, что у меня диагностировали болезнь Лайма, а еще хронический мононуклеоз, который повлиял на мою кожу, работу мозга, силы и здоровье в целом», — рассказал исполнитель.

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