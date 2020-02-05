Пьяный россиянин убил товарища, посадил его на детские качели и продолжил пить

В Пермском крае пьяные местные жители посадили тело убитого в драке товарища на качели на детской площадке, чтобы скрыть преступление, совершенное их другом, и продолжили выпивать. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону, передает издание «Регион Online».
Драка произошла в конце января на улице Коммунистической в городе Чернушки. Приятели устроили застолье, которое закончилось дракой — 38-летний мужчина избил своего 46-летнего друга. От полученных черепно-мозговых травм тот умер.
Тело на детской площадке обнаружили прохожие. Подозреваемого задержали, скоро ему предъявят обвинение.
Ранее сообщалось, что в городке Нефтяников города Омска местные жители нашли тело пенсионера, лицо которого было до костей обглодано дикими животными. Следователи выяснили, что мужчина жил в доме-интернате. Он злоупотреблял спиртным и прятал алкоголь в лесу. В ноябре прошлого года он пошел за ним и не вернулся. Предположительно, мужчина заблудился в чаще.