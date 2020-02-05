Стало известно о постоянных болях Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в течение нескольких недель играет с постоянной болью в бедре. Об этом пишет ESPN.

Как стало известно источнику, форвард выходит на поле, потому что каталонцы испытывают проблемы в передней линии: из-за травм вылетели нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле. Врачи «Барселоны» не выказывают опасений по поводу дискомфорта, который испытывает Месси, однако понимают, что проблему с его бедром нужно внимательно контролировать.

Издание отмечает, что причиной постоянных болей Лионеля могло стать изменение тренировочного процесса. С новым тренером Кике Сетьеном некоторые занятия стали более интенсивными, что оказало влияние на состояние аргентинца и других футболистов «Барселоны».

Сетьен возглавил каталонский клуб после отставки Эрнесто Вальверде. Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль заявил, что команда критиковала Вальверде и не выкладывалась на полную. Эти слова вызвали недовольство Месси, который вступил с Абидалем в конфликт.

Месси — лучший бомбардир и ассистент чемпионата Испании. На его счету 14 голов и восемь передач в 17 матчах.

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