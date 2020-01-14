«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Там добавили, что решение о расторжении контракта с Вальверде было принято по обоюдному согласию сторон. Клуб также поблагодарил наставника за профессионализм и позитивное отношение к происходившему в «Барселоне».

Вальверде возглавил клуб летом 2017 года. Он дважды привел сине-гранатовых к победе в чемпионате страны.

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