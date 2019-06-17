В «Тамбове» рассказали об упущенном бывшем игроке «Барселоны»

«Тамбов» пытался заполучить бывшего футболиста Барселоны и Манчестер Сити ивуарийца Яя Туре. Об этом рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков в эфире телеканала «Матч! Премьер».

«Туре действительно мог перейти к нам. Мы общались по данному вопросу с его агентом Дмитрием Селюком, который помогает нам в комплектации состава», — заявил Худяков. Он подчеркнул, что 36-летний хавбек был заинтересован в переходе в «Тамбов» в качестве футболиста. Позже африканец изъявлял желание помочь клубу в качестве помощника тренера.

16 июня Туре присоединился к клубу второго китайского дивизиона «Циндао Хайню». В мае Селюк сообщал, что его клиент может продолжить карьеру в России в качестве тренера.

Ивуариец известен своими выступлениями в английском «Манчестер Сити» и испанской «Барселоне». Вместе с каталонцами он дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. Туре также защищал цвета донецкого «Металлурга». Выступая в чемпионате Украины, африканец освоил русский язык.

В сезоне-2019/2020 «Тамбов» будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда одержала победу в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевала прямую путевку в элитный дивизион.

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