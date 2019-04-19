Российский клуб нацелился на бывшего футболиста «Барселоны»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Агент 35-летнего игрока Дмитрий Селюк заявил, что Туре ведет переговоры с одним из российских клубов. Раскрыть название команды представитель хавбека отказался, однако высоко оценил вероятность переезда Туре в Россию. По словам Селюка, через 10-15 дней появится более точная информация. «Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию», — заключил Селюк

Последним клубом хавбека был греческий «Олимпиакос». Также ивуариец известен своими выступлениями в английском «Манчестер Сити» и испанской «Барселоне». Вместе с каталонцами он дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. Туре также защищал цвета донецкого «Металлурга». Выступая в чемпионате Украины, африканец освоил русский язык.

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