Бывший футболист «Барселоны» пожаловался на потерянное в России время

Бывший полузащитник «Барселоны» Алекс Сонг рассказал о том, как складывалась его карьера после ухода из казанского «Рубина». Интервью игрока вышло в британском The Telegraph.

«Не хотел уезжать куда-то далеко, хотелось остаться в Европе и играть еще четыре или пять лет. Я подписал с клубом контракт на два года, и все пока складывается хорошо. Я живу в своем доме со своей семьей. Думаю, я потерял целый год своей карьеры в Казани. Но сейчас я играю и снова счастлив», — заключил 31-летний хавбек.

Он также отметил, что ему нравилась Казань, однако футболист не мог наслаждаться городом из-за того, что у него не было друзей в команде. Большую часть времени камерунец проводил на базе «Рубина» с телефоном и ноутбуком.

Сонг покинул российский клуб в январе 2018-го. Причиной стали долги по зарплате. Летом он перебрался в швейцарский «Сьон».

Хавбек перешел в «Рубин» летом 2016-го. За два года в Казани футболист провел 22 матча и забил всего один гол. Камерунец также известен выступлениями за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону».

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