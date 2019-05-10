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Бывший игрок «Барселоны» начнет тренировать в России

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Яя Туре

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре ушел из футбола и приступит к тренерской деятельности. В качестве варианта для начала карьеры он рассматривает Россию. Об этом сообщил агент спортсмена Дмитрий Селюк, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Селюка, Туре получил лицензию, дающую ему право работать вторым тренером. Также он отметил, что ивуариец обладает богатыми знаниями, которые позволят ему успешно работать в любом клубе мира. Тем не менее пока Туре не собирается бороться за пост главного тренера, а хочет попробовать себя в роли второго или третьего тренера.

«Скорее всего, Яя будет работать в команде из России», — заявил Селюк, напомнив о том, что игровую карьеру Туре начинал в Донецке. Там он выступал за «Металлург».

В середине апреля агент футболиста заявил, что ивуариец может продолжить игровую карьеру в России. Тогда о завершении профессиональной карьеры Туре Селюк не говорил.

Последним клубом хавбека был греческий «Олимпиакос». Также ивуариец известен своими выступлениями в английском «Манчестер Сити» и испанской «Барселоне». Вместе с каталонцами он дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. Туре также защищал цвета донецкого «Металлурга». Выступая в чемпионате Украины, африканец освоил русский язык.

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