Второй разгром в Лиге чемпионов заставил «Барселону» задуматься о смене тренера

Руководство «Барселоны» соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить возможность увольнения главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что боссы клуба недовольны тем, что «Барселона» во втором сезоне подряд вылетела из Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение. Тем не менее, руководство клуба не планирует принимать решения на скорую руку, так как пока не имеет ответа на вопрос, кто может заменить Вальверде.

Кроме того, ESPN пишет, что судьба полузащитника Филипе Коутинью практически решена. Бразилец за полтора года не оправдал ожиданий клуба и с высокой долей вероятности будет продан. В январе 2018-го «Барселона» купила его у «Ливерпуля» за рекордные для себя 120 миллионов евро.

7 мая «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Каталонцы при этом победили в первой встрече — 3:0. В прошлом сезоне сине-гранатовые при схожих обстоятельствах проиграли «Роме»: в домашнем матче «Барселона» выиграла со счетом 4:1, однако в ответной игре была разгромлена — 0:3.

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