Футболисты «Барселоны» заблудились в Саудовской Аравии

Футболисты «Барселоны» опоздали на пресс-конференцию перед матчем с «Атлетико» в рамках Суперкубка Испании из-за того, что их водитель перепутал стадионы в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, водитель заблудился на трассах в городе Джидда. Он перепутал стадион «Кинг Абдулла Спортс», где должна была пройти тренировка и пресс-конференция команды, с ареной «Аль-Иттихад». В итоге главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и полузащитник Серхио Бускетс не успели пообщаться с прессой.

Суперкубок Испании проходит в формате «Финала четырех» в Саудовской Аравии. Помимо финалистов Кубка страны прошлого сезона «Барселоны» и «Валенсии», в нем участвуют серебряный и бронзовый призеры Ла Лиги «Атлетико» и «Реал».

В первом полуфинале «Реал» оказался сильнее «Валенсии», обыграв соперника со счетом 3:1. Матч между «Барселоной» и «Атлетико» пройдет 9 января. Он начнется в 22:00 по московскому времени. Финал состоится 12 января.

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