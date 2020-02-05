В названии шоколадных конфет Lindor разглядели ругательство

Микроблогер Анатолий Капустин раскрыл «маленький секрет», которые таят шоколадные конфеты Lindor. Он опубликовал в Twitter коробку конфет, в названии которых разглядел ругательство на русском языке.

На фото название конфет на коробке отражается в глянцевой поверхности, составляя слово, похожее на слово «пидор». Эффект достигнут благодаря тому, что в отражении латинские буквы L и I почти слились в знак, похожий на русскую «П».

«Наконец-то я знаю, какие конфеты дарить друзьям», — заключил один из подписчиков блогера.

Пользователи вспомнили и другие иностранные бренды, перечитывая название которых задом наперед, получается ругательство. Среди них оказался сервис UBER и марка косметики NYX.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!