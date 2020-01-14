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Детский мармелад в форме пениса озадачил россиянку

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Жительница Краснодара купила детям упаковку мармелада и обнаружила в ней конфеты в форме пенисов. Об этом она написала в одной из местных групп во «ВКонтакте», приложив фото озадачивших ее сладостей.

«Kaкoe-тo вpeмя былa в cтyпope, нo пoтoм дeти oбъяcнили мнe, чтo этo нoжницы», — написала россиянка.

Пользователи в комментариях к записи стали шутить о подсознательных желаниях женщины. «Каждый думает в силу своей испорченности», — отметил Артем Волконский. «Да что с вами, это мармеладки для взрослых», — ответил на критику в адрес россиянки Дмитрий Сергеевич.

Ранее жители Новосибирска обратили внимание на залитый в форме пениса каток. К таким выводам они пришли после того, как увидели снимки c квадрокоптера фотографа Славы Степанова. Местные жители в соцсетях окрестили площадку «фаллическим символом города» и «новогодним посланием власти народу». Власти заявили, что убирать каток не собираются.

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