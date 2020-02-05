В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет

В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (туркменская служба «Радио Свобода»).

По словам корреспондента, беседовавшего с несколькими работниками бюджетных организаций, данный запрет имеет устный характер.

Он добавил, что руководители госорганизаций объясняют это «поседевшими волосами» президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он собирается посетить этот регион, и на встречу с ним будут допущены лишь седовласые люди. Бюджетники выражают недовольство тем, что когда Бердымухамедов сам красил волосы в черный цвет, от них тоже требовали скрывать седину, а теперь требуют обратного.

Ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов регулярно красил волосы. Глава Туркмении закрашивал седину в течение десяти лет, однако в середине лета 2018 начал появляться на публике с проблесками седины. После этого туркменские власти уже вводили неофициальный запрет на подкрашивание волос для мужчин. Школы, больницы и другие госучреждения Туркмении обязали закупить новые портреты Бердымухамедова, на которых он изображен с сединой.

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