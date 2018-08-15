Туркменским парикмахерам запретили красить волосы мужчинам

В столице Туркмении Ашхабаде парикмахерские и салоны красоты перестали оказывать услугу по закрашиванию седины мужчинам. Об этом в среду, 15 августа, сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

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«Сотрудник одного из элитных салонов красоты, рассказал, что к ним приходили сотрудники городской прокуратуры, а их начальницу вызвали в прокуратуру отдельно. Темой бесед с парикмахерами стал запрет на покраску волос для мужчин, юношей и подростков, а также выбривание различных рисунков на голове. Как водится, никаких письменных предписаний и указаний предоставлено не было, ссылались на указание сверху», — рассказал корреспондент издания. По его словам, подобные распоряжения получили сразу несколько парикмахерских и салонов красоты в туркменской столице.

«Радио Азатлык» отмечает, что мода на окраску волос среди мужчин и юношей распространилась в Ашхабаде около года назад. Ранее к этому прибегали в основном сотрудники иностранных компаний, торговых и дипломатических представительств, а также парикмахеры, массажисты, тренеры по бодибилдингу, диджеи и музыканты. Некоторое время назад окраска волос стала популярна и среди сотрудников государственных учреждений.

Ни власти страны, ни официальные средства массовой информации о запрете не объявляли. «Радио Азатлык» подчеркивает, что ограничения введены в стране, где руководитель государства — президент Гурбангулы Бердымухамедов — регулярно красит волосы. Отмечается, что глава Туркмении закрашивал седину в течение десяти лет, однако в середине лета начал появляться на публике с проблесками седины.

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