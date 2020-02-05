Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Новый состав правительства оптимален с точки зрения достижения национальных целей развития, поэтому у него нет ни одной минуты на раскачку, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 5 февраля.

«Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все все знают, все настроены на работу и все в материале», — сказал глава государства, комментируя исполнение нацпроектов.

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Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.

В декабре прошлого года российский лидер заявил, что реализация нацпроектов происходит недостаточно быстрыми темпами. Ранее он уже критиковал работу чиновников в этом направлении. Путин также допустил усиление персональной ответственности для руководителей регионов по исполнению нацпроектов. В январе с критикой реализации нацпроектов выступила Счетная палата.

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