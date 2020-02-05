Путин потребовал прорыва

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации по всем направлениям работы. Об этом он заявил на совещании с кабинетом министров, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, эта работа является залогом доверия со стороны граждан.

4 февраля премьер-министр Михаил Мишустин докладывал о работе по цифровизации административных процедур, сообщил Путин, указав, что в этом плане важно добиться «сквозного повышения эффективности работы», а также ускорить бюрократические процессы и разумно тратить деньги. Изменения должны почувствовать граждане и бизнес, подытожил российский лидер.

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«Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку», — цитирует Путина «Интерфакс».

За последние 12 лет Владимир Путин как минимум шесть раз использовал фразу «времени на раскачку нет» в различных вариациях. Он употреблял ее год назад и после своей инаугурации в 2008-м, а также в 2017, 2013, 2012 и 2007 годах, писало TJ.

В бытность руководителем Федеральной налоговой службы и после назначения на пост премьера Мишустин неоднократно заявлял о важности цифровизации работы правительства и в целом реального сектора. За соответствующий национальный проект в новом кабмине отвечает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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