Россиянин залпом выпил две бутылки вина в аэропорту и попался

В аэропорту Санкт-Петербурга полиция задержала россиянина, который выпил две бутылки краденого вина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления на транспорте МВД России, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел во вторник, 4 февраля, в зале регистрации на рейсы в Пулково. Представители правоохранительных органов обратили внимание на неизвестного, который прогуливался по территории авиагавани в нетрезвом состоянии.

Полицейские доставили 39-летнего петербуржца в дежурную часть и составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения»). Задержанный заявил, что специально прибыл в Пулково, чтобы посмотреть, как выглядит аэродром.

В ведомстве также уточнили, что впоследствии нарушитель направился в один из ресторанов аэропорта, залпом выпил две бутылки вина, стоявшие на витрине, и не заплатил за них. Известно, что россиянина снова задержали и возбудили против него административное дело по статье 7.27 («Мелкое хищение»).

3 февраля сообщалось, что ссора пилотов пассажирского лайнера, летевшего из Парижа в Москву, сорвала рейс и расстроила россиян. Согласно информации источника, инцидент произошел на борту авиакомпании Air France, выполнявшем рейс AF1744.

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