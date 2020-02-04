Самолет вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира о коронавирусе

Самолет канадской авиакомпании WestJet, выполнявший рейс из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт вылета из-за шутки одного из пассажиров о том, что он заражен коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Во время полета один из пассажиров рейса в шутку рассказал экипажу, что недавно вернулся из Китая, где заразился коронавирусом. Информацию передали капитану воздушного судна, и пилот принял решение вернуться в Торонто. На борту самолета находились 243 пассажира.

После приземления 29-летний мужчина был арестован, ему предъявили обвинение в причинении ущерба авиакомпании. Пассажир предстанет перед судом 9 марта. По данным на 4 февраля, в Канаде были выявлены четыре случая заражения коронавирусом.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всего в мире выявлено более 20 тысяч инфицированных. Жертвами вируса стали 427 человек, полностью вылечились — 727. Помимо КНР случаи заболевания зафиксированы в более чем 20 странах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!