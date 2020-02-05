Российский «Прорыв» с «бочкой» успешно завершил госиспытания

Государственные испытания танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна «Уралвагонзавод».

По словам собеседника агентства, контракты на поставку вооруженным силам Т-90М «находятся в стадии выполнения».

В феврале 2019 года военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что модернизация танка Т-90А до Т-90М, осуществленная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, предполагает размещение в кормовой части машины дизель-генераторной установки, на корпусе которой размещена третья бочка с горючим.

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В августе 2018 года в ходе форума «Армия-2018», согласно неофициальным источникам, был подписан второй контракт на выпуск батальонного комплекта (31 танк) Т-90М.

Первый контракт на Т-90М, подписанный в августе 2017 года в ходе форума «Армия-2017», предполагает выпуск десяти Т-90М и модернизацию 20 единиц Т-90 и Т-90А до уровня Т-90М.

Т-90М («Изделие 188М»), представляющий собой модернизированный вариант Т-90А, создается в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3».

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