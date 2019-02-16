Появилось видео испытаний танка Т-90М

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» опубликовала видео испытаний нового танка Т-90МС, предназначенного для экспорта. На записи показаны ходовые испытания, стрельба во время движения, а также работа экипажа внутри боевой машины. Кадры показала «Звезда».
Сообщается, что танк оснащен динамической защитой третьего поколения, способной противостоять современным противотанковым средствам. Масса боевой машины с учетом увеличенных показателей защиты и боевой мощи не превышает 50 тонн, что дает танку преимущество в мобильности перед конкурентами. Также повышена кучность стрельбы и живучесть 125-миллиметрового орудия. Боекомплект включает в себя управляемую ракету и осколочно-фугасный заряд с возможностью дистанционного подрыва.
Т-90 является основным танком российской армии. C 2001 по 2010 годы он стал самым продаваемым на мировом рынке основным боевым танком и состоит на вооружении девяти стран.
Ранее сообщалось, что к концу 2019 года «Уралвагонзавод» выпустит первую партию танков Т-90М. Эта машина создается в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Танк представляет собой модернизированный вариант Т-90А. Изделие в настоящее время проходит государственные испытания.