Советские танки назвали легкой добычей для войск Гитлера

Советские танки КВ-1 и КВ-2 оказались легкой добычей для войск Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.

Как отмечает издание, 47-тонные танки были тяжелее любых других и из-за своей неуклюжести якобы были слишком уязвимы. В статье приводятся выдержки из книги военного историка Майкла Джонса «Ленинград: на осадном положении», где говорится, что немецкие войска якобы стягивали в места расположения советских танков тяжелую артиллерию, из которой затем расстреливали наступающие машины.

Также отмечается, что советские танки обладали 76-миллиметровой пушкой и тремя 7,62-миллиметровыми пулеметами, а также «грозной броней» в 90 миллиметров спереди и 70 миллиметров по бокам и сзади. «Конечно, серьезное оружие, но еще более тяжелое и громоздкое», — сказано в материале.

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Издание полагает, что наиболее успешной модификацией были КВ-1С (скороходные) с не такой толстой броней, но быстрые и маневренные. Осознав недочеты КВ, разработчики позже создали один из самых успешных тяжелых танков Второй мировой войны – ИС-1, однако самым популярными и эффективными оказались советские Т-34, заключил автор материала.

В октябре 2019 года издание The National Interest опубликовало список лучших и «самых опасных» российских танков, включив в него как современные машины, так и бронетехнику СССР. На первом месте оказался советский танк Т-34.

Тяжелые танки КВ-1 и КВ-2 были названы в честь советского маршала, героя Гражданской войны в России Клима Ворошилова. Машины выпускали с 1939 года по 1942-й и 1943-й соответственно.

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