Двое россиян забрали у подростка одежду и отдали ему свою

В Улан-Удэ двое грабителей забрали у подростка 100 рублей, джинсы и кофту, отдав взамен свои старые вещи. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по Бурятии.

По данным ведомства, житель Октябрьского района Улан-Удэ сообщил об ограблении внука. Подозреваемых обнаружили на соседней улице. Один из них надел похищенную одежду на себя, подросток ее опознал.

Задержанными оказались местные 29-летний и 32-летний жители. Выяснилось, что они были неоднократно судимы. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье 161 УК («Грабеж»).

2 января сообщалось, что в новогоднюю ночь грабители вынесли из частного дома в Москве сейф с 15 миллионами рублей. Злоумышленники не смогли унести добычу и выбросили ее в 10-15 метрах от дома. Задержать грабителей не удалось.

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