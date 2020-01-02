В Москве грабители вытащили сейф и не смогли его унести

В новогоднюю ночь на северо-востоке Москвы грабители вытащили из частного дома сейф, в котором находились 15 миллионов рублей, а также охотничье и травматическое оружие, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в районе Лианозово. Злоумышленники отжали окно на втором этаже, достали сейф, но не смогли его унести и бросили добычу в 10-15 метрах от дома.

Задержать грабителей не удалось. О том, что в доме, принадлежащем коммерческому директору фирмы, находятся посторонние в полицию сообщили в 23:47 31 декабря.

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Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку. Однако позднее «похитительница» привела ребенка в полицию и объяснила, что забрала его из дома, где пьяная мать девочки ругалась со своим сожителем. Она утверждает, что была приглашена на праздник одним из знакомых жильцов дома. На мать девочки составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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