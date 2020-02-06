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Опубликовано видео жесткой посадки переломившегося пополам самолета

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Жесткая посадка пассажирского самолета в Турции, переломившегося пополам, попала на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале агентства DHA.

На кадрах видно, как воздушное судно приземляется, после чего мгновенно загорается, скатывается со взлетно-посадочной полосы (ВПП) и оказывается за пределами территории аэродрома.

Ранее в четверг стало известно, что число жертв инцидента возросло до трех человек. По последним данным, еще 179 пассажиров госпитализированы, трое из них — в реанимации. Уточнено, что всего на борту находились 183 человека.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в среду, 5 февраля. Он прибыл из города Измир, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение. Всего на борту находились 177 пассажиров. Причиной аварии предварительно назвали плохие погодные условия.

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