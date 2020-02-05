Один человек погиб после аварийной посадки переломившегося пополам самолета

По меньшей мере один человек погиб после аварийной посадки самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле. Об этом сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

Число пострадавших также увеличилось до 157 человек. Ранее сообщалось о госпитализации 139 человек.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в среду, 5 февраля. Он прибыл из города Измир, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение. Всего на борту находились 177 пассажиров. Причиной аварии предварительно назвали плохие погодные условия.

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