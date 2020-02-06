Россиянин избил отца ребенка-инвалида за парковочное место

@Huepub / Telegram

В Сургуте местный житель на глазах ребенка-инвалида избил мужчину из-за парковочного места. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как отец с ребенком выходит из подъезда, после чего к нему подходит сосед и начинает его бить.

Пострадавший россиянин заявил, что обидчик набросился на него из-за того, что он занял его парковочное место.

«Упал я в снег после второго удара, потом он ногами меня еще добивал. Все это происходило при ребенке. Если у него были какие-то претензии, можно было в сторону отвести, а не выяснять отношения на глазах у детей», — сказал мужчина.

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