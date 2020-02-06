В российском регионе после двухнедельного перерыва появился новый губернатор

Президент России Владимир Путин назначил начальника управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, сообщает пресс-служба Кремля.

Данный регион более двух недель был без губернатора — 21 января прежний глава края Максим Решетников перешел на пост министра экономического развития в федеральном правительстве.

В ФАС Махонин возглавлял управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности, ранее был начальником УФАС по Пермскому краю. Является выходцем из этого региона, окончил Пермский государственный университет.

Максим Решетников был губернатором Пермского края с февраля 2017 года, до этого работал в правительстве Москвы. На прошедших в сентябре того же года губернаторских выборах победил с результатом 82,06 процента.

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