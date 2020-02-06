Путин отказался «расселить» вузы Москвы и Петербурга

Президент России Владимир Путин отказался «расселить» вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но признал, что их концентрация в этих городах слишком высокая. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 6 февраля.

«Сейчас это серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России», — сказал Путин, добавив, что административным подходом проблему не решить.

Глава государства также отрицательно отозвался об идеях вернуть систему обязательного распределения в вузы.

Путин сообщил, что число бюджетных мест в вузах регионов России с 2021 года будет ежегодно увеличиваться, в течение четырех лет на эти цели будет дополнительно направлено около 70 миллиардов рублей.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин призвал дать студентам возможность получить смежную профессию. По словам главы государства, нужно позволить им после второго курса выбирать новое направление или программу обучения.

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