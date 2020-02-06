Сбербанк открыл в Казани «Школу 21» для подготовки программистов

Сбербанк вместе в правительством Татарстана открыл в Казани «Школу 21», которая займется подготовкой программистов мирового уровня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 6 февраля.

«Казань выбрана неслучайно — это динамичный, амбициозный регион, у которого большие планы по цифровизации, а значит, и значительная потребность в инженерах. Уверен, что выпускники "Школы 21" внесут огромный вклад в технологический прогресс Татарстана и всей России», — заявил в ходе церемонии открытия председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Стать студентом школы может любой человек старше 18 лет, который успешно пройдет отборочный конкурс. На данный момент на обучение в казанском отделении «Школы 21» подали заявки порядка 60 тысяч заявок, 1,5 тысячи абитуриентов, прошедших первые конкурсные испытания, с февраля уже приступили к участию в четырехнедельном интенсивном курсе программирования. В дальнейшем из них выберут 500 лучших — в мае они приступят к учебе.

Как отмечается, учащиеся будут работать индивидуально или в группах над ИТ-проектами в офлайн-формате с необходимостью личного присутствия в кампусе. При этом студенты смогут заниматься в любое удобное для них время, также формат школы не подразумевает наличие учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования.

Первый кампус «Школы 21» открылся в Москве в ноябре 2018 года. Проект реализуется на основании соглашения между Сбербанком и «Ассоциацией 42» — международной организацией, за шесть лет существования ставшей одним из мировых лидеров ИТ-образования.

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