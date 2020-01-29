Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентов

Сбербанк вошел в пятерку самых привлекательных работодателей для студентов по версии портала FutureToday. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. За прошедший год банк поднялся на четыре пункта и занял пятую строчку рейтинга.

Кроме того, по результатам опроса самых востребованных студентов Сбербанк занимает третье место в рейтинге портала, поднявшись на пять пунктов.

В сообщении отмечается, что исследование демонстрирует тенденцию последних лет — среди молодых специалистов в России все большей популярностью пользуются вакансии в технологических компаниях.

Future Today — ресурс по поиску вакансий и стажировок в ведущих международных компаниях для студентов из России. Рейтинг лучших работодателей для студентов рассчитывается по итогам опроса среди учащихся старших курсов из 30 ведущих вузов России.

