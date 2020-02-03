Корпоративные клиенты Сбербанка получили доступ к своей кредитной истории

Сбербанк совместно с HES Fintech предоставил своим корпоративным клиентам доступ к кредитной истории через «Сбербанк Бизнес Онлайн». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Клиенты могут ознакомиться с отчетами из «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ) и «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

В сообщении отмечается, что сервис позволяет выявить возможные негативные аспекты кредитной истории, внести корректировки и избавиться от ошибок в персональных данных или кредитной информации.

«По действующему законодательству для получения кредитной истории субъекту нужно лично обратиться в кредитное бюро и пройти процедуру персональной идентификации. В отделениях некоторых банков, которым кредитные бюро доверяют идентификацию, также можно купить отчет о своей кредитной истории. Есть и онлайн-сервисы с предложениями покупки отчетов через интернет, в этом случае клиенту необходимо лично явиться в офис идентифицирующей организации. Сервис для клиентов Сбербанка реализован по принципу «одного окна» — заказал, оплатил, получил. Теперь не нужно собирать пакет документов и проходить дополнительную идентификацию», — рассказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.