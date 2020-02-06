Россия возбудила уголовное дело из-за артобстрела жителей ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за артобстрела жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело заведено по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

По данным СКР, 30 января украинские войска по приказу вышестоящих должностных лиц министерства обороны прицельно обстреляли из гранатометов и минометов гражданские объекты в поселках Голубовское и Донецкий города Кировска. Пострадали мужчина 1965 года рождения и женщина 1951 года рождения.

В апреле 2019 года СКР возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военнослужащими. В июле Следственный комитет представил проект о войне в Донбассе под названием «Украина: хроника огненных лет».

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