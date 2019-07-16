Следственный комитет России (СКР) представил проект о военных действиях в Донбассе, получивший название название «Украина: хроника огненных лет». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пять лет на Донбассе идут военные действия. Пять лет гражданские объекты и мирные жители подвергаются обстрелам из тяжелого вооружения неизбирательного действия. По всем законам – писаным и неписаным – это преступление перед совестью, перед человечностью. Нарушение общепризнанных норм международного права. Следственный комитет России фиксирует все случаи покушения на жизнь мирных граждан Донбасса, прицельного обстрела жилых домов, школ, больниц, магазинов. Следователи устанавливают всех причастных к этим преступлениям лиц: и тех, кто давал команды стрельбы на поражение у артиллерийских установок, и тех, кто отдавал приказы в Киеве, в кабинетах министерства обороны Украины, штабе Нацгвардии», — говорится на сайте СКР.

Как отмечается в сообщении, когда конфликт на Донбассе стихнет, виновные будут названы, и они должны предстать перед судом. На официальном канале Следственный комитет Российской Федерации представит результаты следствия и покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.

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