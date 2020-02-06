Су-24 в последние секунды избежал катастрофы

Бомбардировщик Су-24, принадлежащий, предположительно, Воздушно-космическим силам России, садился без шасси, однако в последний момент, находясь у земли, набрал обороты и избежал крушения. Видео опубликовал популярный Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах», автор которого уточнил, что ролик прислал подписчик.

В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так. Это заметил руководитель полетов, который в последние секунды скомандовал набрать максимальные обороты, благодаря чему катастрофы удалось избежать, хотя машина и «чиркнула задницей» о взлетно-посадочную полосу.

По информации автора, это произошло в январе текущего года.

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