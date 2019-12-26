Восстановлена картина крушения Су-57

Следователи восстановили предварительную картину крушения истребителя пятого поколения Су-57, произошедшего 24 декабря в Хабаровском крае. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на источники.

По их информации, Су-57, которым управлял летчик-испытатель Алексей Горшков, выполнял приемно-сдаточное испытание и должен был приземлиться на аэродроме Дзенги, откуда и вылетал. Однако на высоте около 10 километров, выполняя полет по маршруту, Горшков сообщил о потере управления и вращении истребителя. Летчик получил команду на катапультирование и выполнил ее, самолет же упал в безлюдной местности в 11:15 по местному времени (4:15 по Москве) и сгорел.

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Как отмечает Baza, Горшков имеет общий налет более 1,7 тысячи часов, в том числе 1 час 11 минут на Су-57. Он является летчиком-испытателем 2-го класса. «Коммерсантъ» писал, что это не первый аварийный инцидент с техникой, которую испытывал Горшков: в 2012 году он пережил аварию с упавшим в Хабаровском крае истребителем Су-30, успешно катапультировавшись.

Разбившийся 24 декабря Су-57, по словам источника в самолетостроительной отрасли, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль. Также среди причин неофициально назывался сбой в системе управления. Летчик при аварии не пострадал.

Данный Су-57 должен был стать первым серийным истребителем этой модели, переданным военным. Поставку самолета в войска планировалось осуществить до конца текущего года. До 2028 года Минобороны, согласно поручению президента России Владимира Путина, должно получить 76 таких истребителей.

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