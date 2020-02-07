Сотрудница российского кафе пойдет под суд за отравление школьников

Следователи Самары завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замдиректора по производству муниципального предприятия «Кафе Хлебосол» из-за массового отравления школьников. Об этом сообщил Следственный комитет по Самарской области.

По информации следствия, в январе 2018 года кафе и местная школа заключили контракт о сотрудничестве при оказании услуг по организации горячего питания учащимся. Обвиняемая не обеспечила исполнение сотрудниками кафе санитарно-эпидемиологических правил, из-за чего ими была приготовлена некачественная пища.

После приема пищи шестеро учеников были госпитализированы с инфекционным заболеванием, еще у семерых были выявлены заболевания и расстройство желудочно-кишечного тракта, однако от госпитализации они отказались.

Следователи допросили более 40 потерпевших, свидетелей и специалистов, провели судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.

Ранее московский школьник отравился аммиаком в одном из столичных ресторанов быстрого питания. Подросток увидел стакан на одном из столиков и, решив, что внутри находится вода, сделал глоток. Ему вызвали скорую, врачи сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

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