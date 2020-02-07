Разработан перечень разрешенных к ввозу в Россию психотропных препаратов

Минздрав России разработал перечень препаратов с наркотическими или психотропными веществами, которые разрешено ввозить в страну. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В перечень вошли препараты, необходимые для лечения эпилепсии: «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам», «Фенобарбитал».

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Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года, он будет действовать до 31 декабря 2023 года.

5 февраля Минздрав подготовил проект постановления о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов, которые содержат наркотические средства и психотропные вещества. Документ также будет определять порядок выдачи таких лекарств пациентам. В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввоз в страну таких медикаментов.

Летом 2019 года нескольких россиянок задержали за покупку для своих детей препарата для лечения эпилепсии «Фризиум», который не зарегистрирован в России. В июле была задержана за получение посылки с 400 таблетками Елена Боголюбова. 15 августа задержали еще одну россиянку за покупку «Фризиума» для сына.

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