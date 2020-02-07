Расчесывание Лукашенко попало на видео

Журналистка телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко расчесывает голову в перерыве товарищеского хоккейного матча в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

На кадрах видно, как белорусский лидер перед выходом на лед приводит себя в порядок, в то время как президент России пьет чай.

Матч прошел 7 февраля в Сочи после переговоров двух президентов. Российский лидер вышел на лед в одной команде с Лукашенко и его сыном Николаем.

Президенты России и Белоруссии не впервые встречаются на льду: в феврале 2019 года команда Путина и Лукашенко в ходе игры в олимпийском дворце «Шайба» забросила 16 шайб. Вместе с Лукашенко-отцом тогда тоже играл его сын, и он забросил одну из первых шайб.

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