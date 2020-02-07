В Китае возросло число умерших от коронавируса

В Китае число умерших от коронавируса возросло и достигло отметки в 618 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Отмечается, что в провинции Хубэй скончались еще 69 человек. Заразились вирусом 2019-nCoV 2,4 тысячи человек, общее количество заболевших — 22,1 тысячи. При этом выздоровели 817 человек.

Ранее излечившихся от коронавируса предупредили о риске повторного заражения. Китайский врач Чжань Цинюань рассказал, что у пациентов, которые уже выздоровели, возможны рецидивы.

Также 7 февраля сообщалось, что врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Ему было 34 года. Вэньлян был в числе группы из восьми врачей, которые еще в конце декабря стали распространять в медицинской среде сообщение о новой вспышке болезни, которую они приняли за атипичную пневмонию.

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