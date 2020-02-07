Фельдшерско‑акушерские пункты Подмосковья модернизируют

Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) на территории Подмосковья модернизируют в 2020 году, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 7 февраля.

«У нас 505 ФАПов, есть фельдшера, но мы хотим переформатировать ФАПы, сделать их проактивными, чтобы был реестр больных, чтобы фельдшер сопровождал пациентов, напоминал, что нужно делать», — заявила она.

По ее словам, медобъекты будут оснащены компьютерами, везде станет доступна электронная запись.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Он заявил, что проверит ситуацию по каждому субъекту.

В конце августа 2018 года в регионе открылись 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов. До 2014 года планируется сдать в эксплуатацию 69 объектов, говорится на сайте областного правительства.