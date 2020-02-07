Международный фестиваль науки стартует в Подмосковье 10 февраля на площадке Московского государственного областного университета. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В мероприятии примут участие ученые из разных стран. «Вход на фестиваль будет свободным для всех желающих», — рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, фестиваль проходит в рамках национального проекта «Наука» и направлен на привлечение талантливой молодежи и внедрение научных инноваций мирового уровня.

Министр добавила, что мероприятие позволяет укреплять сотрудничество российских ученых с иностранными коллегами, обмениваться опытом.

В ноябре прошлого года заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов заявил, что научный потенциал региона на сегодняшний день является одним из самых сильных в России. По его словам, правительство оказывает поддержку этому направлению.