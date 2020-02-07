Россия осудила «кощунственные» попытки переписать историю Второй мировой

Россия осудила попытки других стран переписать историю Второй мировой войны в странах Евросоюза, США, Канаде и на Украине. Об этом говорится в докладе «О ситуации с правами человека в отдельных странах», опубликованном на сайте министерства иностранных дел.

В ведомстве назвали «кощунственными» кампании по переписыванию истории Второй мировой войны, а также попытки обеления военных преступников и их пособников.

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Заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев на презентации доклада отметил, что безответственные действия привели к появлению в Европе и Америке поколения, которое не знает правду о самой страшной войне в истории, передает РИА Новости. Кроме того, дипломат отметил случаи оправдания властями расизма и нетерпимости.

Ранее во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытке новой интерпретации исторических фактов Второй мировой войны. По его мнению, Москва намерена обвинить поляков в развязывании войны. В то же время французский лидер заметил, что Варшава и Будапешт также делают попытки переиначить исторические факты.

3 февраля глава польского МИД Яцек Чапутович обвинил Россию в попытке навязать свое повествование истории. По его мнению, Польша одержала победу в историческом споре. В российском дипведомстве не согласились с мнением дипломата.

В Польше заявили, что президент России Владимир Путин несправедливо записал их страну в число государств, развязавших войну, и попросили воздержаться от «использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей».

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