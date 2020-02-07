В американском городе Хай-Пойнт, штат Северная Каролина, маляр ошибся квартирой и получил пулю в грудь. Об этом сообщает New York Post.

В пятницу, 30 января, 48-летний Байрон Кастильо (Byron Castillo) приехал выполнять отделочные работы в новом жилом комплексе. Подрядчик случайно направил маляра не в ту квартиру. Кастильо долго стучал в дверь, но ему никто не открывал. После этого он попытался открыть дверь ключом, но не смог.

Живший в квартире 28-летний Грегори Симс (Gregory Sims) принял Кастильо за вора. Он открыл дверь и выстрелил маляру в грудь.

Раненого срочно госпитализировали, провели ему операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По последним данным, маляр все еще находится в реанимации, но уже идет на поправку.

Сотрудники отделения местной полиции сообщили, что уголовное дело в отношении стрелявшего не возбуждалось.

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