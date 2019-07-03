Фокусник случайно подстрелил ассистента на глазах у зрителей

На ежегодном фестивале в городе Грэхэмстаун, ЮАР, фокусник случайно выстрелил в голову своему напарнику во время представления. Об этом сообщает местная газета The Daily Dispatch.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня. Брендон Пил (Brendon Peel) и его ассистент Ли Лау (Li Lau) выполняли магический трюк перед многочисленной аудиторией, когда Пил по неосторожности пустил в затылок напарника стрелу. Директор фестиваля Тони Ланкестер (Tony Lankester) отметил, что перепуганных зрителей немедленно эвакуировали.

Лау доставили в больницу, где ему оперативно обработали раны. По словам Ланкестера, стрела не пробила череп фокусника, он находится в сознании и восстанавливается.

Организаторы фестиваля предоставили травмированным очевидцам психологическую помощь. Сотрудники проводят внутреннее расследование и выясняют, что стало причиной произошедшего.

Один из свидетелей инцидента, журналист информационного портала Ilisolezwe Унати Кондиле (Unathi Kondile), прокомментировал увиденное на странице в Facebook. «Эти два клоуна стреляли друг в друга, и что-то пошло не так. Все это произошло на наших глазах. Люди плакали. Мы ждали бригаду спасателей», — написал Кондиле.

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