Тело младенца сдали в переработку мусора в российском городе

Сотрудники мусоросортировочного завода в Тюмени обнаружили среди отходов на конвейерной ленте тело мертвого младенца с плацентой и пуповиной, сообщает «72.ру».

Инцидент произошел в среду, 5 февраля. Предположительный возраст ребенка — около суток.

Работники предприятия сразу вызвали полицию. Сотрудники МВД занимаются поиском матери, которая подозревается в убийстве.

Издание уточняет, что похожая история произошла в городе в мае 2019 года, когда тело новорожденного с незавязанной пуповиной нашли на другом мусоросортировочном заводе.

В начале февраля 35-летняя жительница Ставропольского края родила сына дома и тут же убила его, нанеся 40 ударов ножницами. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, женщина завернула его в пакет и положила в сумку. Она собиралась захоронить тело, но почувствовала себя плохо, и ее увезли на скорой. В больнице она призналась с содеянном.

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