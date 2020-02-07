Две невесты вышли замуж за одного жениха и огорчили родственников

Трое жителей американского штата Калифорния устроили свадебную церемонию, в ходе которой две невесты вышли замуж за одного жениха. Об этом сообщает издание The Sun.

35-летние Ванесса и Джимми познакомились в школе и начали встречаться уже после выпускного. Через некоторое время после начала отношений девушка сказала возлюбленному о своей бисексуальности. Пара встретила Саммер, которая на десять лет их младше, и пригласила присоединиться к их отношениям. С тех пор они втроем живут вместе. Их отношения длятся уже шесть лет.

В апреле 2019 года Джимми сделал обеим девушкам предложение. Они организовали неофициальную свадебную церемонию, на которую пригласили родственников и друзей. Некоторые из их родных поддержали союз новобрачных, но были и те, кто настолько огорчился их решению, что отказался прийти на церемонию.

Родители Саммер пришли на праздник. Они рассказали, что даже сами вступили в полиаморные отношения, увидев, как счастлива в таком союзе Саммер. Однако отец и мать Джимми не поддержали союз молодоженов и решили не приходить на свадьбу, что сильно огорчило троих влюбленных.

Ранее сообщалось, что в американском городе Кенневик, штат Вашингтон, супружеская пара влюбилась в одну женщину и решила жить втроем. Муж и жена, у которых два ребенка, познакомились в спортзале с клиенткой, а со временем их дружеское общение переросло в романтическое.

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