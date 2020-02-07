Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор».

Для анализа использовались данные 600 тысяч онлайн-касс по всей России с января 2019-го по январь 2020 года.

Выяснилось, что дороже всего бутылка водки объемом 0,5 литра обойдется на Чукотке (461 рубль) и в Якутии (458 рублей). Также сообщается, что цена на водку сильнее всего выросла Севастополе: на 18 процентов. Теперь там можно купить пол-литра за 299 рублей. Подорожала водка также в Волгоградской области (на 17 процентов) и Ивановской области (на 15,5 процента), достигнув стоимости 326 рублей и 301-го рубля соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге цена тоже поднялась до 343 и 319 рублей.

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Самую дешевую бутылку водки можно купить в Удмуртии — за 241 рубль. Снизилась стоимость напитка в Ненецком автономном округе (на 13,9 процента, до 345 рублей), в Забайкальском крае (на 12,9 процента, до 288 рублей) и Оренбургской области (на 4,2 процента, до 279 рублей). Также подешевела водка в республике Алтай до 286 рублей, в Еврейской автономной и Калининградской областях до 378 и 284 рублей соответственно.

В декабре 2019 года регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера были названы самыми курящими и пьющими в России. Наибольшая приверженность к вредным привычкам отмечается в ЯНАО. В Магаданской области наиболее серьезной проблемой является алкоголь. Меньше всего вредных привычек — у жителей республик Северного Кавказа: Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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