Российский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ответил на распространившиеся в соцсетях и мессенджерах сообщения о взрыве атомного реактора. Об этом он написал в Instagram.

Глава региона обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов сообщений о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. «Их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия для распространителей недостоверной информации», — заявил губернатор.

Он сопроводил скриншот, в котором сказано о повышении радиационного фона в Ульновске, подписью «фейк» и призвал не верить подобной информации. По словам Морозова, кадры, которыми были проиллюстрированы сообщения, взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году.

Он заверил жителей Ульяновской области, что ситуация в НИИАР штатная, а все показатели дозиметров в норме. Кроме того, Морозов пообещал организовать трансляцию показаний дозиметров с промплощадки в институте атомных реакторов и открыть ее для наблюдения всем желающим.

В конце января сообщалось о повышении радиационного фона в Северодвинске. Позднее в пресс-службе правительства области отметили, что срабатывание датчика радиации оказалось ложным.

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В августе 2019-го на военном полигоне под Северодвинской при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв, устройство загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома». После этого на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в районе Северодвинска, однако вскоре значения стали уменьшаться. Эксперты отмечали, что кратковременное повышение уровня радиации не опасно для местных жителей.

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