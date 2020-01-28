В Северодвинске зафиксировали скачок радиации

В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

Собеседники агентства отметили, что датчик сработал в пределах нормы — от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час — и как такового превышения фона не было. Выехавшие на месте специалисты Роспотребнадзора и отдела гражданской защиты произвели замеры, и все показатели были в норме.

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В пресс-службе правительства области отметили, что срабатывание датчика радиации оказалось ложным. В МЧС эту информацию не прокомментировали.

В начале августа на военном полигоне под Северодвинской при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв, устройство загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома». После этого на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в районе Северодвинска, однако вскоре значения стали уменьшаться. Эксперты отмечали, что кратковременное повышение уровня радиации не опасно для местных жителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии нет. По его словам, на место происшествия были направлены независимые эксперты, которые контролировали ситуацию.

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